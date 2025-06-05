Даже потеря всего Донбасса не мобилизует снова украинское общество – комполка ВСУ
Украинское «суспильство» отрезвит только непосредственная угроза потери Днепропетровска или серьёзное продвижение ВС РФ на Харьковском направлении.
Об этом в интервью «Громадському радио» заявил воюющий на Покровском направлении командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий «Перун» Филатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Всё зависит от событий на фронте. Вот за эту расслабленность [в столице и тыловых городах] должны благодарить военных, которые здесь стоят. По сути, как только сейчас фронт посыпется, если сейчас дойдут до Днепра, я думаю, общество мобилизуется. Хотелось бы, чтобы не дошли», – предположил «Перун».
Он подтвердил, что критической точкой будет не потеря Красноармейска (Покровска), Константиновки, Краматорска, а именно угроза Днепропетровску.
«Нет-нет! А Днепр, я думаю, будет болеть, будет всем болеть. Север? Думаю, да, тоже будет болеть. [Чтобы не допустить], нужно быстрее всем просыпаться», – вещал укро-боевик.
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