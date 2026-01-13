Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Антироссийская пропаганда напрасно усердствовала, разгоняя накануне тезис о том, что СВО по продолжительности сравнялась с Великой Отечественной войной.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире латвийского видеоблога «И грянул Грэм» заявил экс-руководитель либеральной радиостанции-иноагента «Эхо Москвы» иноагент Алексей Венедиктов.

Ведущий поинтересовался, насколько длительность СВО «болезненна сейчас для “Z-сообщества” и вообще для власти».

«Вот мимо вообще. Это находится в определённом пропагандистском и антипропагандистском – двух пузырях», – сказал иноагент.

Он напомнил, что Афганская война для СССР длилась гораздо дольше.

«С 79-го по по 89-й. А как там отмечали четырёхлетие? Да никак», – отметил либерал.

Ведущий же заметил, что в один год в Афганистане погибло около двух тысяч советских военных, после чего был всплеск интереса к этой теме, а затем «это опять, становилось фоном».

«Даже не смешно, Вадим. Даже не смешно», – осадил прибалта Венедиктов.

По его словам, четырехлетие Афганской войны для советских людей запомнилось отнюдь не этой датой, а, например, приездом в СССР американской школьницы Саманты Смит и объявлением Рейганом крестового похода против коммунизма. И даже после самого пикового года по потерям – 1984-го – война в Афганистане продолжалась еще почти пять лет.