«Даже не пытайтесь перевооружать Европу – вас снесут» – немецкий военный эксперт – евро-элитам

Евро-элиты понимают, что «поражение Украины поставит под угрозу всю систему безопасности Европы».

Об этом немецкий военный эксперт Карло Масала заявил в интервью своему датскому коллеге Андерсу Паку Нильсену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чем дальше с географической точки зрения вы находитесь от Москвы, тем больше среди политической элиты присутствует осознание того, что Россия представляет военную угрозу для остальной Европы, и что поражение Украины поставит под угрозу всю систему европейской безопасности. Но я бы сказал, что это не находит большого отклика у людей», – сказал Масала.

По его словам, люди в европейских странах недовольны сокращением расходов на социальную сферу. Идея расширения призыва в армию также не встречает поддержки. Поэтому правительства «уклоняются от принятия действительно жестких решений, когда речь заходит о том, как действительно противостоять России».