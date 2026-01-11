«Даже не пытайтесь перевооружать Европу – вас снесут» – немецкий военный эксперт – евро-элитам
Евро-элиты понимают, что «поражение Украины поставит под угрозу всю систему безопасности Европы».
Об этом немецкий военный эксперт Карло Масала заявил в интервью своему датскому коллеге Андерсу Паку Нильсену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Чем дальше с географической точки зрения вы находитесь от Москвы, тем больше среди политической элиты присутствует осознание того, что Россия представляет военную угрозу для остальной Европы, и что поражение Украины поставит под угрозу всю систему европейской безопасности. Но я бы сказал, что это не находит большого отклика у людей», – сказал Масала.
По его словам, люди в европейских странах недовольны сокращением расходов на социальную сферу. Идея расширения призыва в армию также не встречает поддержки. Поэтому правительства «уклоняются от принятия действительно жестких решений, когда речь заходит о том, как действительно противостоять России».
«Если у вас нет устойчивых обществ, не стоит перевооружать Европу. Вы не сможете надолго отправить свои войска на театр военных действий, если ваше общество вас не поддерживает. Вы проигрываете войну на двух фронтах: на поле боя и в тылу. Если тыл не выстоит, то нет смысла отправлять войска за границу воевать с русскими или с кем-то еще, потому что через пару недель их придется отозвать, потому что дома их больше не поддерживают», – сказал Масала.
