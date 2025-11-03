Даже если Путин уйдёт, мы будем воевать с Россией вечно – укро-офицер
Украинцам нужно перестать надеяться, что бандеровцы когда-нибудь откажутся от продолжения войны с Россией.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил списанный после ранения из ВСУ вырусь Алексей Петров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Понятие «окончание войны» нам нужно просто убрать из информационного поля. Потому что окончания войны не будет, эта война никогда не закончится.
Россия никуда не денется, не откажется от свои претензий к Украине, не откажется от своей имперскости. Там даже без Путина хватает идиотов, которые готовы поднять этот флаг», – рассуждал Петров.
«Даже если поиграть в эту игру с миром – от Украины мало что зависит. Всё зависит от Вашингтона, Пекина, и от того, насколько быстро прогнётся Москва под требования», – добавил выродок.
