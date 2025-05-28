Даже если Германия даст «Таурусы», они Украине не помогут – Бортник
Германия может передать «Таурусы» Украине, но это будет больше элементом торга с Москвой, чем реальной военной помощью.
Об этом в эфире видеоблога «Apasov» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, что рано или поздно Германия выделит «Таурусы» Украине. Хотя напомню, что в коалиционном соглашении современного большинства закреплено о том, что не выделять Украине «Таурусы». Но думаю, что если война продолжится, Германия выделит.
Но, снова же таки, мне очень не нравится вот эта дискуссия. С одной стороны, я понимаю, что Европа хочет надавить на Россию, и это абсолютно логичная цель с точки зрения Европы. Европе нужно за стол переговоров, Европе нужно, чтобы Россия была более сговорчивой», – сказал Бортник.
Однако он подчеркнул, что самой Украине новые немецкие ракеты не очень-то помогут.
«С другой стороны, мне не нравится то, что снова мы сконцентрировались на «Таурусах». Сколько уже таких вундерваффе было: F-16, Хаймарсы, Леопарды, Джавелины, Байрактары. Я не думаю, что Таурусы будут чем-то иным…
Например, Байрактары просто перестали быть эффективными вообще. То есть, они были эффективными в марте и апреле 2022 года. А потом, когда включились системы РЭБ, они перестали быть эффективными. Их начали легко сбивать. Это дорогая техника. А когда их начали сбивать постоянно, овчинка выделки не стоит. Они в какой-то мере обанкротились на украинском театре боевых действий.
Некоторые виды оружия вообще не сработали, как управляемые снаряды и всё остальное. Некоторые вещи сработали хорошо, как Хаймарсы. Неплохо себя показывают F-16, Леопарды, но это не вундерваффе. Оно не поменяет баланс войны», – подытожил Бортник.
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