Даже если Германия даст «Таурусы», они Украине не помогут – Бортник

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Германия может передать «Таурусы» Украине, но это будет больше элементом торга с Москвой, чем реальной военной помощью.

Об этом в эфире видеоблога «Apasov» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что рано или поздно Германия выделит «Таурусы» Украине. Хотя напомню, что в коалиционном соглашении современного большинства закреплено о том, что не выделять Украине «Таурусы». Но думаю, что если война продолжится, Германия выделит. Но, снова же таки, мне очень не нравится вот эта дискуссия. С одной стороны, я понимаю, что Европа хочет надавить на Россию, и это абсолютно логичная цель с точки зрения Европы. Европе нужно за стол переговоров, Европе нужно, чтобы Россия была более сговорчивой», – сказал Бортник.

Однако он подчеркнул, что самой Украине новые немецкие ракеты не очень-то помогут.