Даже без воды, канализации, света и тепла украинцы не рискнут восстать против Зеленского – Доротич

Зеленский построил настолько жёсткую диктатуру, что даже доведённый до отчаяния народ не сможет его скинуть.

Об этом на канале «Liberty UA» заявил вынужденный покинуть Украину глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сколько уже в Киеве людей без условий для проживания. Может ли это отсутствие воды, света и тепла вывести людей на улицы? Что им делать?», – спросила ведущая.

«Уже выводит, уже кое-где перекрывают дороги. Но мы должны понимать, что живём во времена диктатуры. Тебя однозначно, в течение нескольких минут клеймят, и сделают агентом Кремля.

Уже кого выгнали, кого посадили. В западной прессе гуляет цифра – 44 тысячи политзаключённых на Украине. И я не слышал никаких объяснений от украинской власти. А скольких выдавили за границу», – ответил Доротич.