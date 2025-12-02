Давить на Россию практически нечем. Вся надежда Запада на добрую волю Путина – Fox News

Если очередной раунд переговоров по Украине обернется провалом, у Запада остаётся не так уж и много инструментов давления на Россию – самые жёсткие уже задействованы.

Об этом говорится в сюжете американского телеканала FoxNews, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У Вашингтона всё ещё есть рычаги воздействия, которые он может использовать в случае затягивания переговоров, в том числе ужесточение санкций и расширение военной помощи Украине. Но многие из наиболее действенных экономических мер, таких как санкции в отношении крупных российских энергетических и финансовых компаний, уже приняты, а с 2022 года США предоставили Украине военную помощь на десятки миллиардов долларов. Если переговоры зайдут в тупик, вариантов останется меньше», – отмечают телевизионщики.

Авторы материала уверены, что «самым большим препятствием остаются территориальные уступки».

Несмотря на то, что именно Украина, чьи войска отступают на линии фронта, отвергла первоначальный план из 28 пунктов, потребовав внести в него кардинальные правки, Fox News указывает, будто «прогресс будет зависеть от того, проявит ли Путин гибкость во время встреч на этой неделе».

