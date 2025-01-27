«Давайте оружие или не треплите языком»: Карасев требует от Британии танки

Россия по факту выполняет свои требования сократить украинскую армию, утилизируя ее на поле боя.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо понимать, что Россия выстроила хорошую армию за эти годы войны, выстроила ВПК, выстроила фактически новую экономику. Ну так это реальность такая. Есть такая тема – Путин хочет сокращения нашей армии. Да, это неприятно. Можно садиться и договариваться о параметрах количественных, вооружение и прочее. Я понимаю, мы можем ни в какую, категорически отрицаем, когда у нас нет сокращения армии на поле боя, физического сокращения. Ну там же сокращаются люди или нет? Там погибают люди или нет?..

Так может договориться? Сокращение на бумаге, а не физическое сокращение для того, чтобы сберечь жизни. Если вы против, так вы должны тогда военной помощью помочь, чтобы у нас на поле боя не сокращалась живая военная сила, физического уничтожения не было. Вот я так скажу даже грубо, сокращение или физическое уничтожение, что выбираю? Конечно сокращение, люди живут пусть, а если вы говорите, что вы должны продолжать воевать, так вы давайте технику, а у вас нету денег? У вас нет оборонных заводов?

А, вы заводы эти свои деиндустриализировали, и на их месте поставили торговые центры? Ряд военных заводов в Британии, там торговые центры. А, у вас уже нет своей сталелитейной промышленности? Для чего сталь нужна? Для танков. Как танки ездят? Стали нету. Вот такая жизнь современная в Британии. Вы хотите на сто лет назад вернуться? Ну давайте, попробуйте. Вы или давайте, но языком не треплите и не подзуживайте», – заявил Карасев.