Датские дроны полетят по России
Решение о создании в Дании производства дронов для ВСУ принято потому, что на Украине такие заводы быстро уничтожаются российскими беспилотниками и ракетами. Кроме того, Дания получает доступ к технологиям и современному пониманию войны.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В Дании решили построить какой-то завод, который будет производить дроны, при этом он будет производить дроны за счет Дании, для Дании и для Украины. Этим на самом деле Европа убивает сразу двух зайцев, то есть с одной стороны они обезопасили производство дронов для Украины, потому что на Украине в последнее время тяжело формировать эти линии по производству дальних дронов», – сказал военкор.
Кроме того, добавил он, не следует забывать о масштабах украинской коррупции, поэтому западным странам в этом случае будет легче отследить движение денег.
«При этом они получают современные технологии и имеют возможность формировать свою элементную базу, потому что сейчас то, что производит Украина, это все сугубо на китайской элементной базе. Соответственно, когда в Европу попадают эти технологии, они имеют возможность и приблизиться к пониманию современных реалий войны. Потому что сегодня они есть только у двух стран: у России и Украины. Соответственно, начинают производить эти дроны, которые потом полетят в том числе и по Российской Федерации. А это же вроде как не их дроны, это украинские дроны, просто они произведены там», – заявил Коц.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: