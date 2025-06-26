Датские дроны полетят по России

Решение о создании в Дании производства дронов для ВСУ принято потому, что на Украине такие заводы быстро уничтожаются российскими беспилотниками и ракетами. Кроме того, Дания получает доступ к технологиям и современному пониманию войны.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Дании решили построить какой-то завод, который будет производить дроны, при этом он будет производить дроны за счет Дании, для Дании и для Украины. Этим на самом деле Европа убивает сразу двух зайцев, то есть с одной стороны они обезопасили производство дронов для Украины, потому что на Украине в последнее время тяжело формировать эти линии по производству дальних дронов», – сказал военкор.

Кроме того, добавил он, не следует забывать о масштабах украинской коррупции, поэтому западным странам в этом случае будет легче отследить движение денег.