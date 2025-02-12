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Европейская версия издания Politico снова пугает жителей Старого Света скорой войной с Россией – якобы уже через пять лет. Такие алармистские прогнозы делаются на основании свежего доклада датской разведки, предупредившей о риске «большой войны» в Европе, которая может качаться в ближайшие годы.

Датская служба военной разведки (DDIS) представила доклад, в котором предупреждает об угрозе «крупномасштабной войны» в Европе в течение ближайших пяти лет. Вы не поверите, начнет эту войну, конечно же, Россия.

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«Россия, вероятно, будет более склонна использовать военную силу в региональной войне против одной или нескольких европейских стран НАТО, если будет воспринимать НАТО как ослабленную в военном отношении или политически разделенную», — говорится в докладе, который был опубликован во вторник.

Особое внимание в докладе уделяется роли Соединенных Штатов.

«Это особенно верно, если Россия оценит, что США не могут или не будут поддерживать европейские страны НАТО в войне с Россией», — полагают в DDIS, подчеркивая, что Россия наращивает свой военный потенциал, чтобы подготовиться к возможной войне против НАТО.

Издание обращает внимание на то, что обновленная оценка угрозы DDIS появилась в то время, когда Дональд Трамп стремится положить конец войне на Украине, которая в конце этого месяца вступает в четвертый год.

Датская разведка предлагает три сценария, которые могут произойти, если конфликт в Украине прекратится или будет заморожен, исходя из предположения, что у России нет возможности вести войну с несколькими странами одновременно.

В течение шести месяцев, по прогнозам обновления, Россия сможет вести локальную войну с приграничной страной, а в течение двух лет она может начать региональную войну в регионе Балтийского моря. Между тем, через пять лет она может начать широкомасштабное наступление на Европу, если в нее не вмешаются США.

В датском разведведомстве отмечают, что не учли никакого возможного наращивания обороноспособности НАТО.

Это такой «толстый» намек на призыв Трампа к членам НАТО увеличить свои расходы на оборону до 5 процентов ВВП, что более чем в два раза превышает нынешнюю цель. Как известно, Трамп пригрозил, что США могут выйти из военного альянса, если их союзники не заплатят за свою безопасность.

В 2024 году Трамп заявил, что будет «поощрять» Россию атаковать любую страну-члена НАТО, которая не выполнит свои финансовые обязательства.

Судя по тональности датского документа, все эти разговоры о войне с Россией нужны европейцам для того, чтобы обратить на себя внимание Большого Брата из США и подтолкнуть его смягчить требования к Европе. Впрочем, судя по заявлениям Белого дома, там умеют считать деньги и на них вряд ли подействуют эти жалобные аффирмации европейцев.