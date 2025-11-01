«Дать Киеву ракеты против русских черносотенцев – это не эскалация» – экс-замглавы Пентагона

Максим Столяров.  
01.11.2025 20:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 352
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, США, Украина


Украинцы должны иметь возможность бить вглубь России такими же ракетами, какие запускают и русские.

Об этом на организованном фондом Ричарда Никсона «Саммите по глобальной стратегии» в Вашингтоне заявил бывший замминистра обороны США Роберт Уилки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Модератор отметила, что «украинцы делают всё, что хочет Белый дом,  но Путин по-прежнему отказывается сесть за стол переговоров».

«Никто не должен удивляться тому, что творят русские. Они отвергли три последних предложения о прекращении огня, которые принял Зеленский. Но угроза «Томагавков» заставила Дракулу [американец сказал «Vlad the Impaler»] позвонить. А потом они сели за стол переговоров, но как только поняли, что это не сработает, они отступили. …

Я процитирую покойного Кристофера Хитченса, который говорил о российской истории: «жестокость и бесчинства России налицо. Погромы, антисемитизм, черносотенцы, массовые убийства мирных жителей». И я скажу, что видел Зеленского после его встречи с Трампом. Он сказал, что будет ещё больше историй о зверствах России», – вошел в русофобский раж Уилки.

«Я хочу опровергнуть аргумент, что предоставление Зеленскому оружия для ответного удара – это эскалация. Россия уже три года обстреливает Украину баллистическими ракетами. Дать украинцам возможность ответить такими же системами – это не эскалация, это логичный ответ на российский террор», – угрожал американец.

