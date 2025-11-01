Украинцы должны иметь возможность бить вглубь России такими же ракетами, какие запускают и русские.

Об этом на организованном фондом Ричарда Никсона «Саммите по глобальной стратегии» в Вашингтоне заявил бывший замминистра обороны США Роберт Уилки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Модератор отметила, что «украинцы делают всё, что хочет Белый дом, но Путин по-прежнему отказывается сесть за стол переговоров».

«Никто не должен удивляться тому, что творят русские. Они отвергли три последних предложения о прекращении огня, которые принял Зеленский. Но угроза «Томагавков» заставила Дракулу [американец сказал «Vlad the Impaler»] позвонить. А потом они сели за стол переговоров, но как только поняли, что это не сработает, они отступили. …

Я процитирую покойного Кристофера Хитченса, который говорил о российской истории: «жестокость и бесчинства России налицо. Погромы, антисемитизм, черносотенцы, массовые убийства мирных жителей». И я скажу, что видел Зеленского после его встречи с Трампом. Он сказал, что будет ещё больше историй о зверствах России», – вошел в русофобский раж Уилки.