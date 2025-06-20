Дания использунт американские плавучие дроны для слежки за российскими кораблями на Балтике
The Guardian пишет, что Дания развертывает в Балтийском море плавучие дроны якобы для защиты подводной инфраструктуры от «растущей угрозы гибридных атак со стороны России» и усиления морского наблюдения за российскими кораблями.
Издание отмечает, что деятельность связанной с этим калифорнийской компании Saildrone вызвала критику в Дании из-за установления более тесных связей с США в такой чувствительной сфере как цифровая безопасность, а также на фоне напряженности между Копенгагеном и Вашингтоном после посягательств Трампа на Гренландию.
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«10-метровые беспилотные суда, известные как «парусные дроны», напоминают парусные лодки, но предназначены исключительно для сбора данных. Используя бортовой искусственный интеллект, парусные дроны собирают данные с помощью нескольких датчиков, камер и радаров, чтобы создать более подробную картину морской активности, чем могут предоставить спутники», – говорится в публикации.
Ранее компания, о которой идет речь, сотрудничала с ВМС США, которые использовали свои суда для борьбы с торговлей наркотиками и незаконным рыболовством.
Ее появление в Дании знаменует первое использование американских наработок в оборонных целях в европейских водах, пишет газета.
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