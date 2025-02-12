«Дальше – без нас» – шеф Пентагона официально и публично скинул Украину на Европу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ни США, ни НАТО не будут вооружать Украину, это должна сделать Европа.

Об этом министр обороны США Пит Хегсет заявил сегодня в Брюсселе на заседании контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Украине (формат «Рамштайн»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«США не считают, что членство Украины в НАТО реалистичный результат урегулирования путем переговоров. Вместо этого любые гарантии безопасности должны быть подкреплены боеспособными европейскими и не европейскими войсками. Если эти войска будут развернуты в Украине в качестве миротворцев, они должны быть развернуты в рамках миссии, не входящей в НАТО, и на них не должна распространяться статься 5. Также необходимо обеспечить надежный международный контроль на линии соприкосновения. В рамках любых гарантий безопасности США не будут отправлять войска в Украину», – сказал Хегсет.

Он пояснил, что Америка сосредоточена на обороне своих границ и противостоянии с «равным по силам противником – Китаем». Также она будет наращивать добычу нефти, чтобы снизить цены на энергоносители, «которые финансируют российскую военную машину».

Большую часть военной помощи Украине должна предоставить Европа. Для этого ее страны должны увеличить военные расходы с 2 до 5% ВВП.