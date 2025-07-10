Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Поднять военные расходы до 5% ВВП вполне реально для всех стран НАТО, но не все на это готовы.

Об этом бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил в интервью ютуб-каналу «Авеню независимости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, что есть страны, которые точно знают, что не достигнут этой цели за 10 лет. Это станет проблемой для другого правительства, поэтому несложно сказать «да, конечно, мы согласны», но не сделать этого», – сказал Ходжес.

Он надеется, что даже, если некоторые страны не поднимут свои военные расходы, обсуждение данной темы можно будет использовать для антироссийской пропаганды.