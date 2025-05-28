«Дайте миллиард, и мы убьем всех москалей» – Луценко

ВСУ остро не хватает дронов на оптоволокне.

Об этом на канале «Прямой» заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине 2 миллиарда долларов лежат в закромах. Это сумма, которую накопил за счет поднятых тарифов для населения Энергоатом. Я понимаю, что для фронта много чего нужно. Но с моей точки зрения самое важное – фпв, которые убивают всех, кто приходит ближе, чем 10-30 километров к нашему переднему краю. А лучший фпв – это на оптоволокне, который начал делать Порошенко и который никак не начнет поставлять Министерство обороны. И каждая воинская часть сейчас ломает голову, где же ее взять. Сколько они стоят?

27 тысяч гривен стоит лучший фпв, который может убивать за 30 километров врага и на него не действует никакой РЭБ. 1 миллиард из этих энергоатомских означает 1,5 миллиона таких фпв. 1,5 миллиона – это значит 3 на 1 москаля, это значит мы убьем их всех», – сказал Луценко.