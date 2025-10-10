«Да что там дроны! Украинские спутники скоро будут втрое дешевле, чем у Маска!» – поляк Кульпа
Даже прямое открытие экспорта украинских дронов в Европу не даст большого прихода денег на Украину, потому что западная система безопасности строится на совсем других масштабах и суммах.
Об этом говорили участники эфира пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Представьте, если бы была возможность, чтобы украинская вооружённая промышленность могла продавать за рубеж свою продукцию по тем ценам, без ограничений – 20% прибыли, 30. По мировым ценам. Представляете, что это будет значить?», – разошёлся бывший замгоссекретаря Польши Пётр Кульпа.
В свою очередь, украинский экономический эксперт Олег Пендзин возразил, что есть «маленький нюанс».
«На сегодняшний момент вся идеология построения системы безопасности строится на Европе и США, на дорогостоящих средствах. Украинские дроны, украинская система подготовки безопасности в разы дешевле, абсолютно правильно. Поэтому прямое открытие экспорта не даст большого прихода денег на Украину. Даже если вы будете продавать что-то, что стоит 150-200 тыс.долларов, в сравнении, например, с одним танком «Абрамс», который стоит десятки миллионов, это разные вещи», – констатировал экономист.
Однако поляк не сдавался.
«Будут спутники у Украины в три раза дешевле, чем у Маска, украинская промышленность будет залогом благополучия высокомаржинальных технологий и политического влияния. Запомните это хорошо!», – вещал Кульпа.
Пендзин согласился с поляком, при условии, если Украина войдёт в качестве составной части в формирование европейской структуры безопасности.
«Но те последние процессы, которые происходят в избирательных гонках в ЕС, и приход к власти очень часто правых популистов, могут существенно менять оценку европейской будущей системы безопасности», – добавил ложку дёгтя экономист.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: