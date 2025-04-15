ЦРУ может заражать людей раком – экс-сенатор США
Бывший сенатор США Курт Уэлдон подозревает, что ЦРУ заразило раком двух его друзей, помогавших ему с расследованием о связи американского правительства с терактами 11 сентября 2001 года.
Об этом он заявил в интервью известному журналисту Такеру Карлсону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«У них обоих был быстро прогрессирующий рак. Это типичный способ, который используют спецслужбы, когда хотят избавиться от кого-то. Я не могу это доказать, но они оба умерли внезапно», – сказал Уэлдон.
Он рассказал, что информация о таких «провокационных исследованиях» была озвучена в Конгрессе в его бытность сенатором.
«В 1997 году я выступал на слушаниях по ассиметричным угрозам. Я был председателем исследовательского комитета и сосредоточился на четырех угрозах. Первая угроза – это использование дронов, вторая – кибератаки, которые сейчас очень распространены, третья – EMP (кратковременный всплеск электромагнитной энергии – ред) и четвертая – когнитивная война.
Но сегодня наши службы пытаются делать вид, что они не знают, что это такое. Потому что русские использовали это, а китайцы называют это «синдромом Гаваны», – рассказал Уэлдон.
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