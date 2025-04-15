ЦРУ может заражать людей раком – экс-сенатор США

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Бывший сенатор США Курт Уэлдон подозревает, что ЦРУ заразило раком двух его друзей, помогавших ему с расследованием о связи американского правительства с терактами 11 сентября 2001 года.

Об этом он заявил в интервью известному журналисту Такеру Карлсону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У них обоих был быстро прогрессирующий рак. Это типичный способ, который используют спецслужбы, когда хотят избавиться от кого-то. Я не могу это доказать, но они оба умерли внезапно», – сказал Уэлдон.

Он рассказал, что информация о таких «провокационных исследованиях» была озвучена в Конгрессе в его бытность сенатором.