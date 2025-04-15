ЦРУ может заражать людей раком – экс-сенатор США

Елена Острякова.  
15.04.2025 17:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 49
 
Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Политические убийства, Россия, Скандал, США, Терроризм, ЦРУ


Бывший сенатор США Курт Уэлдон подозревает, что ЦРУ заразило раком двух его друзей, помогавших ему с расследованием о связи американского правительства с терактами 11 сентября 2001 года.

Об этом он заявил в интервью известному журналисту Такеру Карлсону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший сенатор США Курт Уэлдон подозревает, что ЦРУ заразило раком двух его друзей, помогавших...

«У них обоих был быстро прогрессирующий рак. Это типичный способ, который используют спецслужбы, когда хотят избавиться от кого-то. Я не могу это доказать, но они оба умерли внезапно», – сказал Уэлдон.

Он рассказал, что информация о таких «провокационных исследованиях» была озвучена в Конгрессе в его бытность сенатором.

«В 1997 году я выступал на слушаниях по ассиметричным угрозам. Я был председателем исследовательского комитета и сосредоточился на четырех угрозах. Первая угроза – это использование дронов, вторая – кибератаки, которые сейчас очень распространены, третья – EMP (кратковременный всплеск электромагнитной энергии – ред) и четвертая – когнитивная война.

Но сегодня наши службы пытаются делать вид, что они не знают, что это такое. Потому что русские использовали это, а китайцы называют это «синдромом Гаваны», – рассказал Уэлдон.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить