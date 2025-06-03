«Цивилизованная европейская страна»: Зе-мерзавцы назначают себе гигантские пенсии с 35 лет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пока большинство простых украинцев пытаются выжить на копеечные подачки от государства, подельников Зе-режима с 35 лет обеспечивают себя трёхзначными пенсиями.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Даниил Гетманцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Средняя пенсия по Украине составляет 6 тысяч 341 гривну. А 36 процентов пенсионеров получают пенсии в сумме менее 4 тысяч гривен (менее $100 – ред.). Это, бесспорно, позор и безобразие для цивилизованной европейской страны», – картинно возмущался Гетманцев.