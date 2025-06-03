«Цивилизованная европейская страна»: Зе-мерзавцы назначают себе гигантские пенсии с 35 лет

Вадим Москаленко.  
03.06.2025 22:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, Политика, Украина


Пока большинство простых украинцев пытаются выжить на копеечные подачки от государства, подельников Зе-режима с 35 лет обеспечивают себя трёхзначными пенсиями.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Даниил Гетманцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока большинство простых украинцев пытаются выжить на копеечные подачки от государства, подельников Зе-режима с...

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«Средняя пенсия по Украине составляет 6 тысяч 341 гривну. А 36 процентов пенсионеров получают пенсии в сумме менее 4 тысяч гривен (менее $100 – ред.). Это, бесспорно, позор и безобразие для цивилизованной европейской страны», – картинно возмущался Гетманцев.

«Но еще больше позор, когда рядом с ними есть так называемые спец пенсии, которые получают не военные за то, что они рисковали своей жизнью на фронте, а получают прокуроры, судьи, отставные чиновники.

Пенсии, которые дают им возможность в 35 лет выходить на пенсию и получать по 100 и более тысяч гривен, и которые дают возможность через суды отсуживать эти пенсии у государства.

Обратите внимание, только в 25-м году 34,3 миллиарда гривен в бюджете Пенсионного фонда назначено на компенсацию таких пенсий по решению судов», – добавил депутат.

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