«Цивилизованная европейская страна»: Зе-мерзавцы назначают себе гигантские пенсии с 35 лет
Пока большинство простых украинцев пытаются выжить на копеечные подачки от государства, подельников Зе-режима с 35 лет обеспечивают себя трёхзначными пенсиями.
Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Даниил Гетманцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Средняя пенсия по Украине составляет 6 тысяч 341 гривну. А 36 процентов пенсионеров получают пенсии в сумме менее 4 тысяч гривен (менее $100 – ред.). Это, бесспорно, позор и безобразие для цивилизованной европейской страны», – картинно возмущался Гетманцев.
«Но еще больше позор, когда рядом с ними есть так называемые спец пенсии, которые получают не военные за то, что они рисковали своей жизнью на фронте, а получают прокуроры, судьи, отставные чиновники.
Пенсии, которые дают им возможность в 35 лет выходить на пенсию и получать по 100 и более тысяч гривен, и которые дают возможность через суды отсуживать эти пенсии у государства.
Обратите внимание, только в 25-м году 34,3 миллиарда гривен в бюджете Пенсионного фонда назначено на компенсацию таких пенсий по решению судов», – добавил депутат.
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