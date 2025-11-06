Цирк вместо Церкви: расстрига Филарет трясет стариной и «завещанием»

В Киеве происходят события, вновь подтверждающие, что ПЦУ, как и Киевский патриархат, – никакие не Церкви, а шапито. Сначала вдруг появилось «завещание» 96-летнего анафемы Филарета (Михаила Денисенко) – главного закоперщика раскола в 1990-х. Именно его действия привели к тому кошмару, что творится сейчас в церковной сфере. Православные люди его нередко называют «Минька» или «Филармон»: исстари на Руси к отлученным не применяли христианские имена, поэтому говорили «Емелька Пугачев», «Стенька Разин» и т.д.

В документе, появившемся в канун 30-летия его «патриаршества» и озаглавленном «Духовное завещание Патриарха Киевского и вся Руси-Украины Филарета», дед из шапито изложил свое «видение будущего украинского Православия». Оно якобы состоит в «создании украинской церкви, не связанной ни с Москвой, ни с Константинополем». Которая «обеспечит духовную независимость и укрепит национальное самосознание украинского народа». И призвал всех собраться на «объединительный собор», подчеркнув, что сам не имеет никакого отношения к ПЦУ. Запретил его отпевание в ПЦУ и акцентировал:

«Я не являюсь почетным Патриархом Православной Церкви Украины, как утверждают ее представители и руководство».

Напомним, что «почетным» он стал после того, как Порошенко привез «томос» из Фанара и провел «собор», где в ПЦУ вошли самосвяты из УАПЦ и КП УПЦ. Филармон тогда согласился, ибо рассчитывал стать общим «предстоятелем». А его кинули, предложив лишь «почетное патриаршество». Сиди, мол, старикашка, на печке и радуйся «поваге». А реально будут править агент ЦРУ Варфоломей и его ставленник Епифан (Думенко). Однако сей финт анафему не устроил, и он заявил о выходе своей конторы. И вот уже 7 лет бодается с кидалами за первенство. Да уж, чего-чего, а упертости у мастодонта не отнимешь…

Впрочем, «завещание» – это была лишь первая часть циркового представления. А вторая –визит 5 ноября Филармона к Думенко, о коем раструбили все пэцэушные СМИ. Писали, что Минька привез туда документы о возвращении КП. Но по итогу вышло «коммюнике» следующего содержания: стороны выступили за мову в богослужении, обсудили «вызовы российской агрессии» и совершили «общую молитву за победу Украины над российским агрессором и наступление справедливого мира». Также Дума вручил Фильке «благодарность». (А до того, 26 октября, лично прибыл в его резиденцию и поздравил с юбилеем).

Что означает весь этот цирк?

Первое: старый интриган не теряет надежды на проведение некоего «собора», где ему удастся вновь захватить власть среди расстриг. Ради этого учиняет «хитрые» реверансы в сторону кидал и участвует в их игрищах. Но возраст не тот, да и здоровье, да еще, пишут, что его психотропами личная врачиха пичкает. Возможно, чтобы умилялся сладкому лепету думенковской мандолины. Короче, делается все для признания ним ПЦУ.

Второе: варфоломеевские выкормыши нацелились не только на оставшееся имущество КП, но и на то, чтобы слепить из «почетного», когда он умрет, «светлый образ», коим они будут трясти перед всем миром. Для чего им обязательно нужно заручиться предсмертной поддержкой аксакала и «отпеть» его. В смысле пропаганды это будет мощный акт, в том числе, для очередного наступления на каноническую УПЦ. Так что перспективы ПЦУ видит для себя весьма радужные…

Вот что говорит об этом наш старый знакомый, русский православный киевлянин Олег: