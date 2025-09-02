«Циклопические изменения»: ВС РФ срезают Северский выступ

Росийская армия после длительных позиционных боев срезает Северский выступ на Краснолиманском направлении и вытесняет ВСУ за реки Черный Жеребец и Северский Донец.

Об этом в эфире видеоблога Nemyria заявил украинский военный эксперт Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«(Противнику) удалось закрепиться в Заречном, и постепенно вытесняют ВСУ полностью из Серебрянского лесничества. Они атакуют в сторону Дроновки и Серебрянки, вытесняя на противоположный берег Северского Донца наши подразделения и за речку Черный Жеребец на Ямполь.

Фактически весь этот район, который удерживался ранее, Северский выступ, на данный момент противник близок к его полной ликвидации. То есть, он может выйти к берегу реки Северский Донец на участке между Дроновкой и Серебрянкой и прорваться в район Ямполя, а это уже за речкой Черный Жеребец.

Пока ВСУ там удерживают отдельные позиции на восточном берегу, но я думаю, это ненадолго – противник здесь обладает подавляющим превосходством в силах и средствах», – заявил Машовец.