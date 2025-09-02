«Циклопические изменения»: ВС РФ срезают Северский выступ
Росийская армия после длительных позиционных боев срезает Северский выступ на Краснолиманском направлении и вытесняет ВСУ за реки Черный Жеребец и Северский Донец.
Об этом в эфире видеоблога Nemyria заявил украинский военный эксперт Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«(Противнику) удалось закрепиться в Заречном, и постепенно вытесняют ВСУ полностью из Серебрянского лесничества. Они атакуют в сторону Дроновки и Серебрянки, вытесняя на противоположный берег Северского Донца наши подразделения и за речку Черный Жеребец на Ямполь.
Фактически весь этот район, который удерживался ранее, Северский выступ, на данный момент противник близок к его полной ликвидации. То есть, он может выйти к берегу реки Северский Донец на участке между Дроновкой и Серебрянкой и прорваться в район Ямполя, а это уже за речкой Черный Жеребец.
Пока ВСУ там удерживают отдельные позиции на восточном берегу, но я думаю, это ненадолго – противник здесь обладает подавляющим превосходством в силах и средствах», – заявил Машовец.
По мнению военного обозревателя Бориса Рожина, продвижение ВС РФ на этом участке фронта можно считать большим прорывом.
«В целом, для местного участка фронта, «славного» статичной позиционной войной, изменения практически циклопические. Такими темпами бои скоро сместятся к окраинам Северска, который противник рассчитывает оборонять с опорой на жилую и индустриальную застройку», – пишет Рожин.
Обозреватель Игорь Рублев отмечает, что такое продвижение создает предпосылки к освобождению Красного Лимана и осложнению логистики ВСУ в районе Славянска.