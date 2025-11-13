Чудеса в Тик-Токе: Макрон дополнительно навербовал 30% французов на войну с Россией

13.11.2025
Если в 2022 году только 15% французов поддерживали ввод войск на Украину, то сейчас таких 48%. Это заслуга президента страны Эммануэля Макрона.

Об этом советник президента Франции по делам континентальной Европы Бертран Бухвальтер заявил на мероприятии британской НПО Chatham House (нежелательна в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Президент очень активно взаимодействует с общественностью, обращаясь к широкой аудитории в различных форматах, в том числе, и в Тик-Ток, и рассказывая о том, что происходит в мире. Он простыми словами объясняет широкой французской общественности, какую угрозу представляет Россия», – сказал Бухвальтер.

Он напомнил, что Макрон с самого начала СВО «не исключал ничего», хотя «его слова были встречены сомнениями или даже насмешками».

