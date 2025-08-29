Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Главарь запрещенного в России экстремистского меджлиса Рефат Чубаров, изображающий в Киеве «представителя воли крымских татар», возмутился слишком медленным переименованием в украинских государственных бумажках топонимов в Крыму.

Украина уже давно запустила процесс виртуальных переименований, обещая воплотить их в жизнь в случае захвата полуострова ВСУ. На всю эту бесполезную кипучую деятельность выделяются бюджетные деньги, причем, немалые – судя по упитанной туше Чубарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Представьте себе, закон, который направлен на то, чтобы мы отбросили последствия Российской, а потом Советской империи – он абсолютно не срабатывает относительно Крыма! И люди это видят!», – возмутился Чубаров на форуме «Крымской платформы» в Киеве.

Понятное дело, что переименования в Киеве штампуют без учета мнения жителей Крыма. Но это – обычная практика бандеровцев после переворота 2014 года. Впрочем, в случае с полуостровом процесс буксует.