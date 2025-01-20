Чубайса ждёт уголовка, элиту – зачистка, а приватизацию – пересмотр

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Депутаты Госдумы РФ Андрей Картаполов из «Единой России» и Андрей Луговой из ЛДПР направили запрос в СК РФ с просьбой проверить деятельность бывшего главы госкорпорации Роснано Анатолия Чубайса на наличие в его служебных действиях преступлений. Также депутаты направили в Генпрокуратуру запрос на информацию по возбужденным в отношении Чубайса уголовным делам.

Об этом в своем тг-канале сообщил Андрей Картаполов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Известно, что в 2008-2020 годах Роснано под руководством Чубайса получило 404,6 млрд руб. Однако деньги выводили за рубеж под видом закупок технологий и лоббирования и продавали доли в компаниях по заниженной стоимости.

В конце 2021 года «Роснано» отказалось платить по своим долгам. Московская биржа приостановила торги облигациями компании. В результате ее индекс упал на 3,6%. Пострадали акции всех крупных госкорпораций, даже «Газпрома». Под угрозой был страновой кредитный рейтинг.

В августе 2024 года компания объявила о риске банкротства. Банкам по просьбе правительства пришлось частично простить долги госкорпорации.

Новый глава Роснано Сергей Куликов обращался в Генпрокуратуру с просьбой, аналогичной нынешнему запросу депутатов, еще в феврале прошлого года. Он называл ответственным лично Чубайса. После этого следственный департамент МВД предъявил обвинения по делу о хищении ₽1,676 млрд бывшим топ-менеджерам корпорации Олегу Киселёву и Олегу Дьяченко, а также их сообщникам Ирине Раппопорт и Александру Швецу.

«Обвиняются и в розыске правые и левые руки Чубайса, компаньоны и сотрудники. И только неприкасаемый младореформатор до сих строит “Россию будущего” в европейских кулуарах», – возмущается депутат Луговой.

Коллеги по Госдуме горячо поддержали их с Картополовым инициативу и напомнили, что до Роснано Чубайс также «успешно» руководил РАО «ЕЭС».

«После этого активы компании были раздроблены, проданы, и с тех пор их эксплуатируют без модернизации и строительства новых объектов. Я вам скажу: на Читинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, которые мой батя строил, до сих пор работают генераторы 1963 года выпуска. Уже не хватает электроэнергии для подключения и развития новых предприятий, особенно в добывающих отраслях Забайкальского края. С момента начала СВО есть те, кто очевидно врут. Я бы хотел, чтобы в нашем правовом поле появилось понятие “саботаж”. Да, заводы работают, люди пашут, но есть те, кто до сих пор за свои преступные действия или бездействие не ответил», – заявил генерал Андрей Гурулев из «Единой России» в эфире телеканала «Россия-1».

Его коллега из ЛДПР Алексей Журавлев задается вопросом, почему Чубайсу ранее дали спокойно уехать за границу в 2022 году.

«Конечно, давно уже следовало организовать расследование его деятельности, которая носила явную антироссийскую направленность. Пусть даже инициировано это будет только сейчас — лучше поздно, чем никогда. Другое дело, что вытащить его из-за границы теперь практически невозможно, и, даже если суд приговорит, вряд ли удастся привлечь его к ответственности», —заявил Журавлев.

Депутат белорусского парламента Александр Шпаковский считает Чубайса последовательным врагом Союзного государства, чье вредоносное влияние не исчезло после отъезда.

«Чубайс известен своей принципиальной критикой в адрес Республики Беларусь и персонально белорусского лидера, требованием приватизации “неэффективных” предприятий белорусской промышленности. Занимая высокие должности в правительстве, будучи главой Администрации Президента, Чубайс оставил немало политических и кадровых “закладок”. Поэтому, когда разнообразные персонажи начинают поднимать на щит известные нарративы Беларуси, то я лично вижу именно рыжую рожу Чубайса и британский заказ, невзирая на “монархические” либо “либеральные” взгляды субъекта», – написал Шпаковский в своем тг-канале.

Это не первая публичная кампания против Чубайса. Больше года назад депутаты писали коллективное письмо в правительство, чтобы после обратиться в правоохранительные органы, но никаких последствий не случилось.

Бывший глава Роснано сейчас благополучно руководит «Центром российских исследований» в Тель-Авиве и пишет статьи как «британский ученый». Однако за эти годы Чубайс не осуждал войну против Украины, возможно выполняя условия неких договоренностей с руководством России.

«Когда уголовно начнут преследовать Чубайса, начнется и смена элит в России. Этот признак верный даже не в силу одной фамилии, а потому, что открытие этой двери приведет к «вскрытию» таких проектов, что список фигурантов вырастет до сотен, коснется государственных денег и результатов приватизации», – предрекает политолог Марат Баширов.

При этом он прогнозирует, что после ухода президента США Джо Байдена в политическое небытие уйдут многие из числа российской элиты.