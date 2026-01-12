Чтобы выжить в эре политических гопников, России необходимо становиться сильнее – Коц

Максим Столяров.  
12.01.2026 23:58
  (Мск) , Москва
После развала СССР началась «эра политических гопников», которые теперь добрались до богатой Европы.

Об этом в своём блоге заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я это называю наступившей эрой политических гопников. И чем быстрее мы перейдем в режим берсерка, тем меньше издержек получим.

Можно смело констатировать, что эта эра уже наступила. И то, что произошло в Атлантике, когда был захвачен танкер под флагом России, это демонстрация того, что «мы это делаем, потому что можем, невзирая ни на какие флаги, и что вы нам за это сделаете?».

Демонстрация ярко выраженная, с целой воздушной операцией, когда несколько самолетов-разведчиков преследуют, когда задействована авиация береговой охраны стран НАТО», – сказал Коц.

«Это международное право умерло не сегодня и не вчера. Оно умерло вместе с бомбардировками Белграда, вместе с пробиркой Колина Пауэлла, вместе с разрушенной Сирией, Газой, с разорванной в лоскуты Ливией.

Просто, раньше это все касалось таких стран третьего мира, все застенчиво глаза опускали. А сегодня эти гопники уже пришли в респектабельные районы, куда раньше в спортивках не заходили. Это я сейчас о Гренландии, и о нас тоже.

Поэтому… чем на это отвечать? Не знаю. Международное право сейчас окончательно заменяется правом сильного. Поэтому, чтобы выжить, надо просто становиться сильнее», – добавил он.

