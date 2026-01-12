Чтобы выжить в эре политических гопников, России необходимо становиться сильнее – Коц

После развала СССР началась «эра политических гопников», которые теперь добрались до богатой Европы.

Об этом в своём блоге заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я это называю наступившей эрой политических гопников. И чем быстрее мы перейдем в режим берсерка, тем меньше издержек получим.

Можно смело констатировать, что эта эра уже наступила. И то, что произошло в Атлантике, когда был захвачен танкер под флагом России, это демонстрация того, что «мы это делаем, потому что можем, невзирая ни на какие флаги, и что вы нам за это сделаете?».

Демонстрация ярко выраженная, с целой воздушной операцией, когда несколько самолетов-разведчиков преследуют, когда задействована авиация береговой охраны стран НАТО», – сказал Коц.