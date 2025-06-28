«Чтобы по Рублевке тоже в ответ не прилетело?» – Калашников о причинах безнаказанности Зе-банды

Максим Столяров.  
28.06.2025 18:56
  (Мск) , Москва
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Денацификация, Дзен, Россия, Спецоперация


Решительные действия Израиля должны стать примером для России, которая до сих пор позволяет упиваться безнаказанностью украинской верхушке.

Об этом на своём канале заявил журналист Максим Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Решительные действия Израиля должны стать примером для России, которая до сих пор позволяет упиваться...

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«Говорят, почему по центрам принятия решений на вот руководство Российской Федерации не бьёт? Типа, чтобы по Рублевке тоже в ответ не прилетело. Так вот, израильтяне не боятся, нанося удары по ЦПР врага, что ему прилетит, прилетайте: ну и пусть, мы готовы. И при этом их дома – не дворцы», – сказал Калашников.

Его поддержал историк спецслужб Александр Колпакиди.

«У них всех, министров Израиля, не только сыновья но и дочери воюют, служит. А наши пропагандоны из кожи вон лезут, чтобы туда не попасть и доказать что наша элита тоже там воюет и у кого-то там видели какого-то сына где-то в десяти километрах от границы с Донбассом. Но это же все люди видят, это люди знают», – сказал он.

«И пока не будет идеи, будет вот это бесконечное очковтирательство вместо работы, вот это бесконечное вранье вместо выполнения планов, пока не будет реального какого-то целеполагания у страны, мы обречены на бесконечное», – подытожил Колпакиди.

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