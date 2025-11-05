«Чтобы не говорили, что я тут каркаю»: Украинский генерал отвел гарнизону ВСУ в Покровске считанные дни

05.11.2025 13:46
Остатки украинских войск смогут удерживаться в Покровске еще не более пяти суток. Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Близнюка заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ситуация по Покровску, к сожалению, печальная. Я не буду больше наращивать ситуацию, чтобы не говорили, что я тут каркаю, – я знаю, какой будет результат через два-три дня, и мы его услышим от нашего Генерального штаба.

Мы уже имели примеры, когда оставляли города, а потом одним мазком проходило: «Ну, оставили и оставили». У нас не было абсолютно никаких разборок, почему мы оставили Лисичанск, Северодонецк, почему прохлопали Соледар, не остановили врага в том же Бахмуте или Авдеевке. В этот раз повторяется все то же самое…

Россиян больше, и нас просто не хватает на такие длительные бои. Россияне, определенное подразделение получило от нас по ушам, понесло потери – их вывели на отдых, на доукомплектацию. Мы себе такие вещи не можем позволить.

Человеческая возможность воевать долго заканчивается на протяжении четырех-пяти суток, это если человек хорошо подготовлен и хорошо обеспечен», – заявил Кривонос.

