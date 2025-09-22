Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После войны многих ВСУшников можно будет завербовать в российскую армию, чтобы они не подались в натовские наёмники.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог и основатель школы БПЛА «Ушкуйник» Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«А нет у вас опасений, что СВО закончится, и какая-то часть ВСУ разбежится по другим странам, и займётся обучением европейских и американских военных по всему миру. По сути, СВО разрастётся на весь мир», – попросил прокомментировать ведущий.