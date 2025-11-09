«Чтобы не брали в плен» – ВСУ получили приказ убивать гражданских

Украинские подразделения получили приказ хладнокровно и напоказ убивать гражданских, чтобы ВСУшники боялись сдаваться в плен обозленным на них ВС РФ.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В российских пабликах появилось видео, на котором расстреливают двух людей, и собачку, которые идут в тыл российских войск с белым флагом. Видно, что это мирный житель – «ждун и сепар», в украинской терминологии.

Не оставайтесь в зоне боевых действий. Если вы ждун и сепар, уходящие войска могут забросить вам гранату со словами «Не доставайся ты никому, сепар». Могут заходящие российские солдаты увидеть, что что-то шевелится, и выстрелить, потому что вдруг это враг.

Но здесь нет речи о том, что в бою кто-то кого-то расстрелял. Дроновод точно видел, что это в тылу, что два человека с белым флагом. После того, как первого убили, второй сел, начал молиться, и дрон убивает и его. Страшные кадры.

Шарий говорит, что знает, какая бригада это сделала, и что это был приказ сверху, потому что это «сепары» – жители Донбасса, которые ждали Россию. Я не вижу никаких логических доводов против. Могу представить очень небольшую вероятность, что дроновод был российский, но тогда не представляю, почему он это сделал.

С абсолютной вероятностью, это было какое-то из подразделений ВСУ… посчитало, что это сепары и предатели нации», – сказала Латынина