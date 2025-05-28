«Что с Тулси Габбарт?»: от Трампа скрывают удары Украины по России – американский дипломат
То, как президент США Дональд Трамп недавно выступил в своем блоге с критикой России за удары по Киеву, говорит о том, что он не в курсе многодневных атак беспилотниками, которые Украина совершает по территории РФ.
Об этом в эфире видеоблога телеведущей Рейчел Блевинс заявил бывший советник Республиканской партии по вопросам внешней политики, отставной американский дипломат Джим Джатрас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вы заметили, что Трамп был очень расстроен в своем заявлении о российских ударах, которые были ответными ударами. Он, похоже, не знал о шквале украинских ударов по аэропортам в Москве и так далее… Он, похоже, очень плохо информирован о том, что ему сообщают спецслужбы.
И это заставляет задуматься, что делает Тулси Габбарт (директор нацразведки США, – авт.) – ее отодвинули в сторону, или она каким-то образом скомпрометирована? Потому что он, кажется, не понимает, в каком они положении.
И делает все эти зигзаги, и повороты, и уклонения, как кобра, чтобы казаться миротворцем, который объединит всех и добьется соглашения», – недоумевал Джатрас.
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