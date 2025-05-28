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То, как президент США Дональд Трамп недавно выступил в своем блоге с критикой России за удары по Киеву, говорит о том, что он не в курсе многодневных атак беспилотниками, которые Украина совершает по территории РФ.

Об этом в эфире видеоблога телеведущей Рейчел Блевинс заявил бывший советник Республиканской партии по вопросам внешней политики, отставной американский дипломат Джим Джатрас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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