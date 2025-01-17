Чисто английское гостеприимство: из британского парламента выгнали российских дипломатов

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Потрясающий пример чисто английского гостеприимства приводит на своих страницах The Guardian: из британского парламента выгнали присоединившихся к экскурсии российских дипломатов.

Как следует из публикации, инцидент произошел еше в конце прошлого года, накануне Рождества. Тогда российские дипломаты якобы «проникли закрытую зону парламента Великобритании, притворившись участниками экскурсии».

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«Несколько российских дипломатов пришли на публичную экскурсию по зданию парламента в Лондоне и в какой-то момент отделились от общей группы, зайдя в закрытое для посещений помещение Палаты лордов, откуда их выгнала охрана», – пишет газета.

«Мы подозреваем, что они просто хотели похвастаться перед Кремлем, что проникли в британский парламент. Ситуация не идеальная, но их поймали до того, как был нанесен какой-либо ущерб», — утверждает конфидент The Guardian в британском парламенте.

По его словам, произошедшее встревожило министров правительства и сотрудников службы безопасности, а депутатам и пэрам направили письменное предупреждение, чтобы те не приглашали российских дипломатов в парламент даже в частном порядке.

При этом пока непонятно, позвал ли россиян на экскурсию кто-то из британских политиков или же они оказались на ней по схеме, предусмотренной для обычных туристов.

Спикер Палаты общин сэр Линдси Хойл и спикер Палаты лордов лорд Макфолл из Алклуита в четверг в частном порядке напомнили депутатам и пэрам о том, что они должны быть осторожны в отношении попыток проникнуть в систему безопасности парламента.

«В связи с тем, что в последнее время к палате присоединился ряд новых членов, я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить коллегам о текущих мерах, которые были приняты после вторжения России в Украину. «Как официально аккредитованный представитель российского правительства, российский посол не должен быть принят в парламентскую резиденцию до особого распоряжения. Это относится ко всем остальным российским дипломатам и должностным лицам в посольстве России, аккредитованным в Великобритании», – говорится в предупреждении, которое цитирует газета.

Представитель британского парламента добавил: «Безопасность всех тех, кто работает и посещает парламент, является нашим главным приоритетом. Тем не менее, мы не можем комментировать наши меры безопасности».

Российским дипломатам и сотрудникам посольства в Лондоне, включая самого посла, запретили посещать парламент королевства в 2022 году, сразу после начала СВО. Осенью 2023-го Лондон ввел дополнительные ограничения на передвижение российских дипломатов.

В том же году МИД РФ зеркально обязал сотрудников британских дипучреждений заранее сообщать о поездках за пределы 120-километровой зоны, указывая сроки, цели, маршрут и вид используемого транспорта. В ведомстве Лаврова решение «враждебными действиями Лондона, в том числе препятствующими нормальному функционированию российских загранучреждений в Великобритании».