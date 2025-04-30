Чиновники тусят по Донецку, не доезжая до брошенных людей в освобожденных селах» – Монтян
Гражданские чиновники и руководители просто «не доезжают» до близких к фронту освобождённых сёл, которые могут оставаться без помощи многие месяцы.
Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявила недавно вернувшаяся из волонтёрской поездки правозащитница Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы были на днях просто в заброшенном мире. Людей освободили более чем полгода назад, но мы были первыми гражданскими людьми, которые добрались до этого мирного населения. Военные там были, понятное дело.
У людей заминированные огороды, я не знаю, кто их и когда будет разминировать. Там одна корова на всё село, на почти 90 человек. Козы там хоть какие-то. Это при том, что село уцелело, там можно было бы как раз все наладить, там более-менее целые дома. Церковь целая, даже ментовка целая, ничего не разграблено. Приезжай, и работай. Но мы были первые, кто к ним приехал и привез им гуманитарку. Мы были в шоке, честно говоря.
И таких сел там очень много. Кто-то, естественно, перебирается в Курахово, потому что жить невозможно. Ну как ты будешь жить один? Без света, без связи, без ничего. Хорошо хоть вода в колодцах. И это уже сколько времени эти люди живут после освобождения. Никому вообще не нужны, там не ступала нога никакого начальства», – жаловалась Монтян.
Она подчеркнула, что расквартированные военные оказывают посильную помощь местным жителям, но её недостаточно. У местных нет даже паспортов, а пенсию они не получают.
«Это же беспредел, ну как так, более полугода, семь-восемь месяцев как освободили эти села, и мы были первыми кто до них добрался, как так можно! Кто был с детьми, те куда-то перебрались, по этим селам остались бабки никому не нужные. Но они тоже люди, их тоже надо как-то подкормить, как-то поддержать.
Они хотят паспорта, они хотят выбраться. С ними просто никто не работает. Ну вот вообще никто не работает. Не хватает ресурсов. Собственно, это окрестности Курахово. Местные волонтеры там из сил выбиваются, они делают все, что могут. Но их просто очень мало, у них не хватает сил.
Люди брошены. Ну там транспорта нет, ничего нет. Как они оттуда выйдут? Это чистые поля, которыми идет маленькая дорога. Это еще повезло, что мост развален наполовину, а половина полотна уцелела, поэтому к ним можно проехать. Просто затерянный мир. И такое повсеместно.
А чиновники тусят по Донецку, пиарятся, занимаются чем ни попадя, всё у них хорошо. Но люди, какими они должны заниматься, тупо брошены. Как, почему?» – возмущается Монтян.
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