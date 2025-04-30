Чиновники тусят по Донецку, не доезжая до брошенных людей в освобожденных селах» – Монтян

Гражданские чиновники и руководители просто «не доезжают» до близких к фронту освобождённых сёл, которые могут оставаться без помощи многие месяцы.

Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявила недавно вернувшаяся из волонтёрской поездки правозащитница Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы были на днях просто в заброшенном мире. Людей освободили более чем полгода назад, но мы были первыми гражданскими людьми, которые добрались до этого мирного населения. Военные там были, понятное дело. У людей заминированные огороды, я не знаю, кто их и когда будет разминировать. Там одна корова на всё село, на почти 90 человек. Козы там хоть какие-то. Это при том, что село уцелело, там можно было бы как раз все наладить, там более-менее целые дома. Церковь целая, даже ментовка целая, ничего не разграблено. Приезжай, и работай. Но мы были первые, кто к ним приехал и привез им гуманитарку. Мы были в шоке, честно говоря. И таких сел там очень много. Кто-то, естественно, перебирается в Курахово, потому что жить невозможно. Ну как ты будешь жить один? Без света, без связи, без ничего. Хорошо хоть вода в колодцах. И это уже сколько времени эти люди живут после освобождения. Никому вообще не нужны, там не ступала нога никакого начальства», – жаловалась Монтян.

Она подчеркнула, что расквартированные военные оказывают посильную помощь местным жителям, но её недостаточно. У местных нет даже паспортов, а пенсию они не получают.