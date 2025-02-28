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За последние годы Россия значительно окрепла, и теперь не получится шантажировать её так же, как раньше.

Об этом на канале украинского пропагандиста и мошенника Дмитрия Гордона заявил беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда-то давно мы прилетали в литовский город Шауляй. Там стоит три натовских самолётика, и я понимаю, что Литва может исполнять в отношении России практически всё, что угодно. На тот момент. Сейчас, когда российская армия – миллион триста человек, умеющих уже воевать, это, безусловно, гораздо более тревожный фактор. Но на тот момент была серьезная гарантия безопасности. Сейчас уже понятно, что это не так», – жаловался релокант.