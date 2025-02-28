Чичваркин загрустил: Россия стала сильной, теперь не получится её шантажировать

Вадим Москаленко.  
28.02.2025 20:47
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


За последние годы Россия значительно окрепла, и теперь не получится шантажировать её так же, как раньше.

Об этом на канале украинского пропагандиста и мошенника Дмитрия Гордона заявил беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За последние годы Россия значительно окрепла, и теперь не получится шантажировать её так же,...

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«Когда-то давно мы прилетали в литовский город Шауляй. Там стоит три натовских самолётика, и я понимаю, что Литва может исполнять в отношении России практически всё, что угодно. На тот момент.

Сейчас, когда российская армия – миллион триста человек, умеющих уже воевать, это, безусловно, гораздо более тревожный фактор. Но на тот момент была серьезная гарантия безопасности. Сейчас уже понятно, что это не так», – жаловался релокант.

«Так как за это время российская армия научилась воевать, российская экономика полностью перестроилась на военные рельсы, уже абсолютно достаточно, чтобы вести войну любой длительности.

Экономику они абсолютно стабилизировали. Рубль стоит процентов, по-моему, на десять дороже, чем перед войной. Пока вот эти фактические данные, они достаточно мрачные», – резюмировал Чичваркин.

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