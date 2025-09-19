Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После визита президента США Дональда Трампа в Великобританию он уже не имеет права предъявлять претензии утратившему легитимность президенту Украины Владимиру Зеленскому за нарушение дипломатического протокола.

Об этом беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин (в миру Чича) заявил в интервью украинскому тележурналисту Василию Голованову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Конечно, за то, что Зеленскому напомнили про протокол, он теперь может напомнить Трампу. Видимо, протокол не столь теперь жесткий. Можно в камуфляже теперь прийти в Белый дом – и в итоге все равно плюс-минус договориться. И можно похлопать короля по плечу, и остаться в хороших отношениях со страной», – выговаривал Трампу Чичваркин, у которого только вид на жительство в британском королевстве.

Тем не менее он считает, что Трамп совершил «визит вежливости, от которого не нужно ждать каких-то политических решений и событий, но очень классно, что он произошел, потому что надо дружить с самой сильной страной в мире».