Чича смертельно обиделся за Карла: Трамп опозорился в Лондоне так же, как Зеленский – в Белом доме!

Елена Острякова.  
19.09.2025 21:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 639
 
Великобритания, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


После визита президента США Дональда Трампа в Великобританию он уже не имеет права предъявлять претензии утратившему легитимность президенту Украины Владимиру Зеленскому за нарушение дипломатического протокола.

Об этом беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин (в миру Чича) заявил в интервью украинскому тележурналисту Василию Голованову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Конечно, за то, что Зеленскому напомнили про протокол, он теперь может напомнить Трампу. Видимо, протокол не столь теперь жесткий. Можно в камуфляже теперь прийти в Белый дом – и в итоге все равно плюс-минус договориться. И можно похлопать короля по плечу, и остаться в хороших отношениях со страной», – выговаривал Трампу Чичваркин, у которого только вид на жительство в британском королевстве.

Тем не менее он считает, что Трамп совершил «визит вежливости, от которого не нужно ждать каких-то политических решений и событий, но очень классно, что он произошел, потому что надо дружить с самой сильной страной в мире».

