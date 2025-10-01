Четвертый шатдаун Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Шатдаун федерального правительства США, наступивший 1 октября 2025 года, – частичная приостановка финансирования госорганов ввиду отсутствия согласованного Конгрессом бюджета на новый финансовый год.

Это явление обусловлено институциональными особенностями американской системы разделения властей, где Конгресс обязан ежегодно утверждать ассигнования, а исполнительная ветвь не может расходовать средства без их одобрения.

Президент Трамп в своем фирменном стиле «чем хуже, тем лучше» уже заявил, что «из этого шатдауна может произойти много чего хорошего».

Новый затык в работе правительства США возник из-за неудачных попыток Конгресса принять временное разрешение на продолжение финансирования на прежнем уровне до 21 ноября. Палата представителей, контролируемая республиканцами, одобрила такой CR, однако Сенат, где для одобрения требуется 60 голосов, заблокировал его из-за отсутствия поддержки демократов.

Демократы потребовали гарантий в сфере здравоохранения, отмены сокращений финансирования Medicaid и программ вроде субсидий для малообеспеченных семей. Республиканцы расценили требования оппонентов как «партийный шантаж» и отказались идти на уступки.

Это первый шатдаун с 2019 года и четвертый при Трампе, подчеркивая хроническую поляризацию в бюджетных вопросах.

Трамп и его команда использовали угрозу шатдауна для продвижения фискальной дисциплины, включая сокращение «ненужных» расходов, ассоциируемых с демократами.

В США сотрудников и операции делят на «существенные» (продолжают работать без оплаты) или «несущественные» (во время шатдауна отправляются в неоплачиваемый отпуск).

Ожидается, что 380–420 тыс служащих могут быть отправлены в отпуск за свой счет, но с выплатой компенсаций после разрешения кризиса.

Интересно, что депортации мигрантов продолжатся, поскольку ICE профинансирована наперед и считается важным инструментом внутренней политики Трампа.

Администрация Трампа активно обвиняет демократов в шантаже и использовании шатдауна для продвижения «радикальной левой повестки. Белый дом рассчитывает, что увольнения подорвут поддержку Демпартии среди профсоюзов и госслужащих.