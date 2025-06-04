Чес Фримен: Атаку на российские аэродромы спланировала Ми-6

Елена Острякова.  
04.06.2025 17:42
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Атака на российские стратегические бомбардировщики была спланирована внешнеполитической разведкой Великобритании.

Об этом экс-помощник министра обороны США, бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фримен заявил в интервью ютуб-каналу Neutrality Studies, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Атака на российские стратегические бомбардировщики была спланирована внешнеполитической разведкой Великобритании. Об этом экс-помощник министра...

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«Я думаю, будет справедливо сказать, что атаку на российские ядерные бомбардировщики Украина, скорее всего, провела при поддержке Ми-6. Это очень по-британски. Британцы научились во время Второй мировой войны поддерживать повстанцев и проводить нетрадиционные военные операции… Они стали настоящими мастерами по подрыву мостов, убийствам и проведению операций.

Так что это все признаки британской тайной войны. Атаки на русских в глубине России были спланированы, чтобы спровоцировать их и сорвать возможность мирных переговоров в Стамбуле. Потому что британцы, французы и другие страны Европы не заинтересованы в окончании войны», – сказал Фримен.

Он уверен, что президент США Дональд Трамп не имеет к атаке отношения.

«Это было запланировано полтора года назад, то есть при Байдене и при Рише Сунаке. Зеленский был президентом Украины в то время. Неясно, знал ли об этом Трамп, учитывая враждебные отношения между его администрацией и предшественниками и то, что администрация Трампа очевидно не считает себя частью американской системы управления», – отметил Фримен.

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