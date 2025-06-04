Атака на российские стратегические бомбардировщики была спланирована внешнеполитической разведкой Великобритании.

Об этом экс-помощник министра обороны США, бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фримен заявил в интервью ютуб-каналу Neutrality Studies, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, будет справедливо сказать, что атаку на российские ядерные бомбардировщики Украина, скорее всего, провела при поддержке Ми-6. Это очень по-британски. Британцы научились во время Второй мировой войны поддерживать повстанцев и проводить нетрадиционные военные операции… Они стали настоящими мастерами по подрыву мостов, убийствам и проведению операций.

Так что это все признаки британской тайной войны. Атаки на русских в глубине России были спланированы, чтобы спровоцировать их и сорвать возможность мирных переговоров в Стамбуле. Потому что британцы, французы и другие страны Европы не заинтересованы в окончании войны», – сказал Фримен.