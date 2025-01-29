Черный день календаря: украинская кормушка дяди Сэма закрылась на переучет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Решение администрации Трампа поставить на паузу международную помощь США зарубежным странам и начать масштабную ревизию «головной матки» международных грантоедов USAID – вот уже больше недели не уходит из топа главных новостей планеты.

Указ Трампа вызвал шок у «детей капитана гранта» по всему миру. Не является исключением и Украина, как один из основных получателей такой помощи. Нет, конечно, у этой публики были плохие предчувствия. Но чтобы настолько!

И те, кто получает гранты, и те, кто стоит на выдаче, шокированы, в первую очередь, самими масштабами происходящего шухера. Еще бы – в воздухе повисла дальнейшая судьба 70 миллиардов долларов.

Вот и стоит, который день подряд, всеобщий ной и «плач Ярославны» о том, какая страшная угроза нависла без американского бабла над антарктическими пингвинами, редкими видами птицы-носорога и голодающими афганцами.

На Украине – свой список «угроз». Вот, что успели поведать граду и миру местные грантоеды. Загибаем пальцы…

Во-первых, проклятый Трамп остановил программы по разминированию и обновлению сельского хозяйства. На эти цели, судя по отчетам Госдепа, США с 1993 года выделили более $5,1 млрд для 125 стран мира, включая не только Украину, но и Шри-Ланку, Камбоджу, Лаос и Вьетнам.

Последние три примера показательны, с учетом роли Штатов в их засеивании минами и неразорвавшимися авиабомбами. Как говорится, сам наследил – сам убирай.

Во-вторых, на голодный паек сели многочисленные программы энергоэффективности и энергосбережения на Украине, повернутые сейчас своим острием на то, чтобы помочь Незалежной пережить зиму в условиях российских ракетных атак на объекты энергетики.

К примеру, зам городского головы Хмельницкого Василий Новачок сообщил, что пришлось остановить проект по энергетической безопасности региона:

«Враг сильно бьет по энергетической инфраструктуре. А проект по энергетической безопасности USAID как раз помогал преодолеть последствия этих ударов. Мы планировали, что в течение месяца должно было бы прийти оборудование, но оно не придет».

В-третьих, поддержка ветеранов ВСУ, включая, разумеется, и прошедших через нынешнюю войну. Вы удивитесь, но это одно из наиболее значимых направлений грантовых потоков. Соучредительница грантовой конторы Veteran Hud Ивона Костина сообщила в соцсети , что ее организация уже 25 января была вынуждена закрыть Линию поддержки ветеранов и региональный хаб в Виннице.

«Для наших клиентов и клиенток это профессиональные юридические и психологические консультации, поддержка поиска работы, образовательных и грантовых возможностей, персональное сопровождение на каждом этапе их пути онлайн и лично», – написала она.

В частности, на американские деньги грантоеды провели 29 500 разговоров с клиентами по телефону на линии, состоялось 18 750 личных посещений их хаба, и вся эта движуха кормила тридцать одного лоботряса. И вот – сказочке конец.

Еще пример – некая общественная организация «Свободный выбор» сообщила, что ставит на неопределенную паузу деятельность одного из проектов:

«Проект способствовал обеспечению права украинских ветеранов/ок, их семей, семей защитников Украины на доступ к качественным услугам психологической поддержки».

В-четвертых, под угрозой оказалось прямое финансирование Штатами бюджетов местных общин – в рамках разнообразных программ реформирования местного самоуправления, повышения квалификации чиновников, обеспечения «прозрачности» в работе муниципалитетов и тд и тп.

Как пример – общественная организация «Доступно.UA» сообщила о приостановке работы над проектами:

«Мы вынуждены прекратить разработку стратегических документов для пяти общин – Нежина, Макарова, Жовквы, Новояворовска и Подгороднего. Также мы прекращаем аудиты архитектурной доступности и консультации по внедрению изменений в общинах. На паузе обучающие тренинги для Укрзализныци по корректному взаимодействию и помощи людям с инвалидностью. И мы не можем продолжать рекомендации по улучшению доступности на железнодорожных вокзалах».

Или вот: Николаевский городской совет получил телефонный звонок от USAID о заморозке в городе десятков проектов– от энергонезависимости до безопасности общественного пространства и борьбы с коррупцией.

Впрочем, все эти, огромные по меркам мелких пожирателей грантов суммы, которые нынче по усам текут, а в рот не попадают – ничто в сравнении с теми финансовыми потоками, которые на Банковой «пилят» на войне. Поэтому неудивительна весьма сдержанная реакция Зеленского на новости из-за океана.

«Я знаю, что есть какие-то ограничения, надо подробно смотреть. Я не знаю об этом, я не вижу этих денег», – это заявление хозяина Банковой вызвало натуральный батхерт у оставшихся на бобах грантоедов, назвавших такую реакцию Зеленского «выстрелом себе же в ногу».

«Конечно, президент не видит этих денег. Их не привозят в сумках в его офис. А когда засыпает мафия, приходят какие-то волшебные феи с деньгами, протезируют конечности изуродованных войной украинских детей, строят подземные школы, восстанавливают советские роддомы, реабилитируют ветеранов, обеспечивают ветеранов и переселенцев генераторами», – написала обиженная грантоедка Анна Бабинец.

В процессе разборок выяснилось, что «первая леди» Елена Зеленская тоже не прочь приобщиться к живительному источнику американских денежных знаков. Мстительные грантоеды напомнили, как USAID финансировал инициативу жены Зеленского «Ты как?» по поддержке ментального здоровья украинцев.

Но, все перечисленное выше – это все же цветочки. А вишенкой на торте можно считать приключившийся в процессе коллективного посыпания голов пеплом каминаут. Стоило на время перекрыть кран заморской финансовой помощи, как выяснилась любопытнейшая вещь.

Практически 90% украинских медиа выживают благодаря иностранным грантам. А 80%, а возможно и больше украинских медиа, сотрудничало с американским USAID. Такое признание сделала Оксана Романюк – глава Института массовой информации – одной из контор – оптовых получателей грантов, затем распределяемых по карманам розничных грантопожирателей.

Романюк призналась, что грантовое засилье – следствие того, что на Украине упал рекламный рынок. В сфере онлайн-медиа падение достигло практически дна, составив 92%.

Уже упомянутая выше грантоедка Бабинец высказалась еще более откровенно. Дадим ей слово:

«Я уже молчу о независимых медиа, которые финансировало правительство США. Чтобы понимать их важность, нужно жить в несколько иной ценностной парадигме, которая, к сожалению, в силу интеллектуальных ограничений недоступна нашим топ-чиновникам».

Тут уже не выдержал даже такой известный конформист, как нардеп-«слуга» Максим Бужанский:

«Читая очередную порцию рыданий по поводу безвременно ушедших грантов, наткнулся среди списка потерь на фразу- «незалежні медіа, які фінансував уряд США». Простите, а как могут быть в суверенном государстве независимыми сми, финансируемые другим государством? От кого они независимые?»

При всем моем, скажем так, сложном отношении к фигуре Бужанского, этот его вопрос, что называется, в точку. И действительно, стоило Трампу подмахнуть указ, как с десятков украинских СМИ, гордо именовавших себя «независимыми СМИ», их «независимость» слетела, как листва с осеннего дерева.

И дети капитана гранта стройными рядами вышли на панель по рядам с шляпой – просить донаты у своих читателей. Первыми подали пример небезызвестные «разоблачители» из Bihus.Info. За ними потянулись хлопцы из Hromadske, заявившие, что часть проектов, которые они реализуют благодаря грантам, временно закрываются. Просят донаты такие известные грантоеды, как Роман Скрыпин и Юрий Николов.

Впрочем, столь же быстро выяснилось, что публика энмасс грантоедам ничуть не сочувствует, а откровенно злорадствует и хихикает, давая советы типа «А не пойти ли вам, господа, работать?».

Заодно выяснилось, что грантоедство – бич не только центральных СМИ. Грантовые метастазы поразили украинскую журналистику на всю ее глубину, и сегодня большую часть доходов региональные медиа получают из зарубежных источников.

Для примера – бюджет издания «Гречка. Кропивницкий» на 60% состоит из донорской поддержки. Редактор «Гречки» Анастасия Дзюбак сейчас жалуется, что ожидала остановки финансирования из США, но для будущих проектов, а не действующих:

«Мы именно на эти «замороженные» деньги рассчитывали. Если ситуация не изменится, придется сокращать и так очень малую команду».

Еще один известный грантовый деятель, креативный директор Lviv Media Forum и председатель «Независимого медийного совета» Отар Довженко пошел еще дальше и вывел прямую зависимость между украинской «свободой слова» и ее финансовой подпиткой из США. Он убежден , что чем меньше последняя, тем меньше первой. Вот такая вот на Украине свобода слова – как тепличный цветок, не выживет без американских денег.

Впрочем, не все так плохо в калабуховском доме. И так уж сильно переживать за судьбу грантоедов, спеша списывать их с корабля современности, все же не стоит.

Ведь, даже с учетом того, что американская кормушка – самая сытная и увесистая, за пределами занимаемых ею в общем объеме мирового грантового пирога 40 % – все же остаются остальные 60 % подателей материальных благ. Которые приходятся на различные британские, голландские, датские, французские, немецкие, скандинавские и даже польские фонды.

Да, похлебка там пожиже, суммы поменьше, однако и рисков меньше. К тому же Европа, в отличие от Штатов, все еще остается царством тотального господства пресловутой, так нелюбимой консерваторами всех мастей, «повесточки». А значит, борцам за инклюзивность и разнообразие будет, куда подать заветную заявку.

Не забываем и о, всеми нами горячо любимом, «рептилоиде» Соросе. Сетка его фондов по всему миру никакого отношения к Трампу и бюджету США не имеет, и про смену вех в царстве Джорджа и пророка его Алекса что-то не слыхать.

Так что, этот апокалипсис на минималках детишки капитана гранта переживут. Разве что стройные шеренги поредеют, пирог слегка усохнет, и толкаться локтями возле кормушки, распихивая конкурентов, придется энергичнее.

К тому же, трамповские 90 дней быстро пройдут. И по итогам проверок и ревизий обновленное и переприсягнувшее на верность USAID снова начнет выдавать гранты. Не исключено – что тем же самым получателям, только уже под другие цели. Какие именно – тут можно подискутировать.

Но святое место «зеленой повестки», однополых браков, прав трансгендеров, борьбы с изменением климата и всего прочего, от чего так морщится Дональд Фредович Трамп, долго пустовать не будет.

А уж как переобуться на лету – это их проблемы, которые мирового Шерифа не очень то и волнуют.

Хочешь иметь деньги из кармана американских налогоплательщиков – умей вертеться, подстраиваясь под капризную генеральную линию обитателей Белого дома.