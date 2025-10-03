Черниговский блэкаут: подача электроэнергии прекращена на предприятия критической инфраструктуры
В Черниговской области последствия последних ударов по энергетике оказались крайне болезненными для региона.
Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил украинский эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Давайте начнём с Чернигова. Там дали дополнительную информацию, что кроме графиков отключения, которые были опубликованы, ввели дополнительные аварийные графики, в которые включили даже те предприятия критической инфраструктуры, которые не были в этом графике», – сказал эксперт.
Он обратил внимание, что подавать электроэнергию в дома и предприятия будут в минимальных объемах, потому с «настройкой всей энергетической системы области есть огромные проблемы».
«Это для понимания того, что в Черниговской области на сегодня 300 тысяч абонентов находятся без света или с минимальным количеством», – добавил Попенко.
