Черниговский блэкаут: подача электроэнергии прекращена на предприятия критической инфраструктуры

В Черниговской области последствия последних ударов по энергетике оказались крайне болезненными для региона.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил украинский эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Давайте начнём с Чернигова. Там дали дополнительную информацию, что кроме графиков отключения, которые были опубликованы, ввели дополнительные аварийные графики, в которые включили даже те предприятия критической инфраструктуры, которые не были в этом графике», – сказал эксперт.

Он обратил внимание, что подавать электроэнергию в дома и предприятия будут в минимальных объемах, потому с «настройкой всей энергетической системы области есть огромные проблемы».