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Украина, рассыпающаяся в комплиментах перед Анкарой за поставки «Байрактаров» и непризнание российского Крыма, неожиданно ввела пошлины на поставки свежих огурцов и томатов из Турции.

Об этом сообщает Patronlar Dünyası, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Суть претензий Киева – турецкие овощи завозятся по ценам дешевле, чем у местных производителей. В результате объемы выращивания местных огурцов и помидоров сократились примерно на 40%, а также негативно сказались на загрузку мощностей, продажи и занятость.

Теперь турецкие поставщики получат дополнительную пошлину в размере 23-27%. Такие меры будут действовать пять лет.

Одновременно турецкие СМИ сообщают о резком сокращении закупок у Украины железной руды – в первые пять месяцев 2025 года показатели упали на 65,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Киев смог заработать 394,79 миллиона долларов.

«Геополитические риски, логистические проблемы или изменения в цепочке поставок могут быть причинами этого сокращения», – уточняет Steel Turk.

По данным издания, Россия, напротив, нарастила поставки на 7%. Однако основной импорт руды в Турцию идет из Бразилии, Узбекистана и Швеции.