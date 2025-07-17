Черная неблагодарность: Украина обложила пошлинами турецкие помидоры
Украина, рассыпающаяся в комплиментах перед Анкарой за поставки «Байрактаров» и непризнание российского Крыма, неожиданно ввела пошлины на поставки свежих огурцов и томатов из Турции.
Об этом сообщает Patronlar Dünyası, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Суть претензий Киева – турецкие овощи завозятся по ценам дешевле, чем у местных производителей. В результате объемы выращивания местных огурцов и помидоров сократились примерно на 40%, а также негативно сказались на загрузку мощностей, продажи и занятость.
Теперь турецкие поставщики получат дополнительную пошлину в размере 23-27%. Такие меры будут действовать пять лет.
Одновременно турецкие СМИ сообщают о резком сокращении закупок у Украины железной руды – в первые пять месяцев 2025 года показатели упали на 65,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Киев смог заработать 394,79 миллиона долларов.
«Геополитические риски, логистические проблемы или изменения в цепочке поставок могут быть причинами этого сокращения», – уточняет Steel Turk.
По данным издания, Россия, напротив, нарастила поставки на 7%. Однако основной импорт руды в Турцию идет из Бразилии, Узбекистана и Швеции.
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