Через пять лет на Украине останутся одни девушки

Из Украины ежегодно бежит около полумиллиона школьников.

Такие данные в эфире видеоблога Натальи Влащенко озвучил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Судя по тому, что Украина и Россия делают, они готовятся к зимней фазе войны, а не к миру. И если не создать условия свободного передвижения молодёжи, у нас будет создаваться демографическая проблема.

Люди уже четыре года войны вывозят 14-летних парней из Украины. Условно, 16-летнему, которого вывезли четыре года назад, сейчас было бы 20. А через пять лет он подлежал бы мобилизации», – отметил Бортник.