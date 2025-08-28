Через пять лет на Украине останутся одни девушки
Из Украины ежегодно бежит около полумиллиона школьников.
Такие данные в эфире видеоблога Натальи Влащенко озвучил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Судя по тому, что Украина и Россия делают, они готовятся к зимней фазе войны, а не к миру. И если не создать условия свободного передвижения молодёжи, у нас будет создаваться демографическая проблема.
Люди уже четыре года войны вывозят 14-летних парней из Украины. Условно, 16-летнему, которого вывезли четыре года назад, сейчас было бы 20. А через пять лет он подлежал бы мобилизации», – отметил Бортник.
«А так… 400-500 тысяч школьников ежегодно вывозят за границу. Сотен тысяч, понимаете?
Если эту ситуацию не поменять, то через пять лет на Украине вообще не будет поколения, которое можно было бы мобилизовать, старше 25 лет. Просто не будет. Одни девушки останутся», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: