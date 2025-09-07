Российская армия начала получать до полумиллиона FPV-дронов в месяц.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-замком ССО ВСУ, генерал-майор в отставке Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В сентябре на фронт для российской армии будет поставлено более чем полмиллиона фпв-дронов. Это означает, что они серьёзно собираются наступать на некоторых участках.

А помните в нашей пропаганде «миллион дронов в год»? У нас также есть возможность выпускать определённое количество дронов, но у государства нет возможности заплатить. И фронт реально говорит, что не хватает большого количества дронов.

А полмиллиона дронов – это очень серьёзные возможности для атаки по нашим войскам», – сказал Кривонос.