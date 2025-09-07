«Через полгода мы останемся без дроноводов» – генерал ВСУ напуган растущими возможностями РФ

Вадим Москаленко.  
07.09.2025 21:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 458
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия начала получать до полумиллиона FPV-дронов в месяц.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-замком ССО ВСУ, генерал-майор в отставке Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В сентябре на фронт для российской армии будет поставлено более чем полмиллиона фпв-дронов. Это означает, что они серьёзно собираются наступать на некоторых участках.

А помните в нашей пропаганде «миллион дронов в год»? У нас также есть возможность выпускать определённое количество дронов, но у государства нет возможности заплатить. И фронт реально говорит, что не хватает большого количества дронов.

А полмиллиона дронов – это очень серьёзные возможности для атаки по нашим войскам», – сказал Кривонос.

«Что у нас с подготовкой дроноводв? Мы теряем больше, чем готовим, и через полгода будет просто некому управлять этими дронами. Посмотрите, как быстро учатся… наши враги, ещё в 2022 году они развернули дополнительные учебные кафедры на базе 20 вузов.

Все действия российской власти показывают, что они намерены победить в этой войне любой ценой – что касается подготовки населения, финансирования этой войны. Это для них задача номер один», – подытожил он.

Метки:

