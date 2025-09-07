«Через полгода мы останемся без дроноводов» – генерал ВСУ напуган растущими возможностями РФ
Российская армия начала получать до полумиллиона FPV-дронов в месяц.
Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-замком ССО ВСУ, генерал-майор в отставке Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В сентябре на фронт для российской армии будет поставлено более чем полмиллиона фпв-дронов. Это означает, что они серьёзно собираются наступать на некоторых участках.
А помните в нашей пропаганде «миллион дронов в год»? У нас также есть возможность выпускать определённое количество дронов, но у государства нет возможности заплатить. И фронт реально говорит, что не хватает большого количества дронов.
А полмиллиона дронов – это очень серьёзные возможности для атаки по нашим войскам», – сказал Кривонос.
«Что у нас с подготовкой дроноводв? Мы теряем больше, чем готовим, и через полгода будет просто некому управлять этими дронами. Посмотрите, как быстро учатся… наши враги, ещё в 2022 году они развернули дополнительные учебные кафедры на базе 20 вузов.
Все действия российской власти показывают, что они намерены победить в этой войне любой ценой – что касается подготовки населения, финансирования этой войны. Это для них задача номер один», – подытожил он.
