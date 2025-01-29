Через месяц о русофобской тусовке в Давосе никто не вспомнит – Кедми

Большинство устраиваемых Западом антироссийских форумов – бесполезные тусовки, на которых мелкие европейские политики пытаются продемонстрировать свою значимость.

Об этом в эфире болгарского видеоблога «Поглед Инфо» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил прокомментировать прошедший в Давосе антироссийский Всемирный экономический форум.

«Задача всяких громких названий – прикрыто… ту суть, которая есть. Я этот форум называю обычной тусовкой. Пришли потусоваться те, кто считает себя сильными мира сего. Людей посмотреть и себя показать, в этом и смысл этой тусовки. Больше там ничего не было.

Если спросить кого-нибудь через месяц, о чём там они говорили, я не думаю, что даже специалисты вспомнят что-то стоящее. Курьёз, глупость, выходку какую-то – да. Но ничего серьёзного там сказано не было», – сказал Кедми.