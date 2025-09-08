«Чем Украина хуже Израиля?» – Генерал США предлагает закрыть небо над Украиной ценой жизней американских пилотов

Анатолий Лапин.  
08.09.2025 08:52
  (Мск) , Киев
Просмотров: 491
 
Война, Дзен, Россия, США, Украина


США должны быть готовы к тому, чтобы обеспечить ПВО на Украине по примеру того, как они помогают Израилю. Но в этом случае американские пилоты могут быть сбиты русскими, и к этому также нужно быть готовыми.

Об этом в эфире видеоблога «Война и политика 24» заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны делать для Украины то же, что делаем для Израиля, когда американские, британские и французские пилоты летают над Израилем, чтобы иранские ракеты не попали в израильские города. Мы делали то же самое против хуситов в Красном море, так почему мы не можем помочь Украине?

Конечно, если вы поднимаете пилота в небо, вы должны быть готовы атаковать вражескую ПВО. Мы бы никогда не отправили туда пилота, если бы у нас не было возможности уничтожить российскую систему ПВО. Это значит, что, когда вы говорите о воздушной поддержке, помимо логистики и транспорта, вы должны иметь в виду подавление российской системы ПВО, чтобы уничтожать российские ПВО на территории Украины или даже в России, и вы должны понимать, что пилот может быть сбит, и вы должны быть к этому готовы.

Готовы ли вы отправить туда пилота, если он или она приземлится на территории, контролируемой Россией или в самой России? Это нужно решить. Это не просто волшебный щит, который можно поставить над Украиной», – заявил Ходжес.

