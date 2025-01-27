Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Принадлежащее семье бывшего офицера российских спецслужб, а ныне британского барона Александра Лебедева издание The Independent утверждает, что Дональд Трамп хочет остановить войну уже к весне, причем, на выгодных для Украины условиях.

«Опасения, что президент США Дональд Трамп может ослабить поддержку Украины или пойти на невыгодные для нее компромиссы, являются ошибочными», говорится в публикации The Independent со ссылкой на осведомленные источники.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

По их словам, глава Белого дома нацелен завершить войну уже к весне на условиях, которые будут благоприятны для Украины.

«Тем, кто обеспокоен ситуацией в Украине, следует обратить внимание на присутствие Давида Арахамии на инаугурации Трампа. Это знаковый жест, подчеркивающий стремление президента США обеспечить Украине хорошую сделку», — сказал один из собеседников издания. Трамп серьезно подходит к вопросу урегулирования войны и, как ожидается, он будет тесно сотрудничать с президентом Украины Владимиром Зеленским, а официальная встреча лидеров может состояться в ближайшие недели, добавил источник», – отмечает издание.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы соответствующие встречи проводились на межпарламентском уровне и на других уровнях», – цитирует издание Арахамию – главу фракции партии Зеленского в украинском парламенте.

Арахамия, известный под сетевым псевдонимом “Давид Браун”, является украинским бизнесменом и предпринимателем, которого называют вторым номером для Зеленского, напоминает издание.

Арахамия стал «одним из немногих иностранных высокопоставленных лиц», допущенных в ротонду Капитолия на инаугурации Трампа, отмечает издание.

«Его путь к Трампу, похоже, был обеспечен после того, как он появился в качестве гостя на прошлой неделе на вечеринке Stars and Stripes & Union Jack в пятницу перед инаугурацией. Вечеринка, почетным гостем которой был Найджел Фарадж, была организована вашингтонским политическим посредником Джерри Ганстером и сторонниками Брексита Энди Вигмором и Арроном Бэнксом, которые имеют тесные связи с администрацией», – говорится в статье.

Источник издания добавил: «Зеленский не чувствовал, что может сам пойти на инаугурацию, но он отправил своего второго номера, к которому отнеслись с огромным уважением».

«Это был очень важный шаг, который показывает намерение Дональда Трампа гарантировать, что Украина получит хорошую сделку в конце этого процесса. Это должно успокоить некоторые нервы», – считает конфидент издания.

Этот оптимизм, однако, приходит в трудное время для Украины, признает издание. Трамп назвал Зеленского «не ангелом», частично обвинив его в войне с Россией, а новая администрация Белого дома прекратила всю иностранную помощь везде за пределами Израиля и Египта.