Близкие к Банковой компании захватили рынок беспилотников и дерут три шкуры с украинской армии.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-боевик Автомайдана, а ныне офицер ВСУ Юрий Касьянов, специализирующийся на беспилотниках, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он прокомментировал новость о расформировании его подразделения и связывает это с критикой власти и ее обвинениями в непрофессионализме и коррупции.

«Господин Ермак [глава Зе-офиса] очень обижен на то, что я пишу о топ-коррупции, о компании FirePoint, которая удивительным образом получила треть рынка беспилотников прошлого года, а в позапрошлом году ее вообще не существовало. И эту компанию возглавляют люди, которые никакого отношения раньше к БПЛА не имели – локационный менеджер, архитектор мебели. И странным образом эти люди связаны так или иначе с офисом президента, находятся в совете по предприятиям при президенте Украины», – обращает внимание Касьянов.

Он отмечает, что Зеленский выпрашивает деньги у Запада на дроны, которые обходятся гораздо дороже. для армии.

«В два-три раза больше той цены, которая разрешена, они продают государству эти беспилотники», – добавил укро-офицер.

По его словам, на расформирование подразделения повлияла и его критика близкого к Зеленскому производителя ракет «Фламинго».