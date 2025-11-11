Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп, картинно переживающий о гибнущих на Украине людях, уже давно имел большой массив данных по коррупционным схемам режима Владимира Зеленского. При помощи этого компромата можно было давить на Киев с целью прекращения боевых действий.

Однако по непонятным причинам американский президент не давал ходу разоблачениям Зеленского, доведя до ситуации, когда киевский диктатор встал во главе европейской фронды, срывающей достигнутые на Аляске договоренности.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, комментируя обыски у одного из ближайших подельников украинского диктатора Тимура Миндича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».