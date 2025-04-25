Царев назвал два варианта победы для России

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США приготовили пакет санкций против Зеленского и его окружения, а друзья Трампа готовы блокировать на уровне ЕС решения о предоставлении Украине дополнительной помощи.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было 2 сценария: в апреле, как хотел Трамп, принимаются условия перемирия на 30 дней, потом они продлеваются, и назначаются выборы президента Украины, в которых Зеленский не участвует. И мирное соглашение в конце лета (или уже осенью) подписывает новый представитель Украины. И второй сценарий: у США снимают либо полностью, либо частично санкции с России, которые были введены с 2014 года, и признают Крым российским. В принципе этого достаточно», – считает он.

Второй вариант, по словам эксперта, предусматриввает, что Трамп прекращает поддержку Украины, в том числе – США не делятся разведданными и вооружением.

«Приятным бонусом будет жёсткая позиция друзей Трампа и друзей России внутри Евросоюза, которые не позволят организовано увеличить финансирование Украины. Достаточно того, что Венгрия будет голосовать против новых пакетов помощи Украине. Старые пакеты на уровне 20 млрд долл уже подписаны и выплачиваются по графику. А вот новых не будет».

С учётом того, что Россия наступала даже тогда, когда Украина получала помощь от ЕС и США, Украина продержится полгода-год, но не больше.