Бывший вице-президент США требует строго наказать союзников по НАТО за покупку российской нефти и газа

Любая страна, которая покупает российский газ и нефть, должна быть наказана санкциями.

Об этом бывший вице-президент США времен первого срока Дональда Трампа Майкл Пенс заявил на мероприятии британской НПО Chatham House (нежелательна в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Пенс пожаловался, что те, кто называют себя партнерами США, продолжают финансировать российский бюджет.

«Путин не остановится, пока его не остановят. Вот, почему я призываю нашу администрацию и Конгресс США вести жесткие вторичные санкции против любой страны, которая поддерживает военную машину России, покупая ее энергоресурсы.

Российские военные действия финансируются за счет нефтяных доходов, поступающих из других стран. И большая их часть приходится на страны, которые заявляют, что разделяют наши ценности», – негодовал он.