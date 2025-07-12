Бывший шеф MI-6: Добиться «вымышленного» перемирия – и готовиться к войне с РФ

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Европа сильно расслабилась за последнее время, но если она начнёт подключать все ресурсы, можно спокойно готовиться к столкновению с Москвой.

Об этом в эфире BBC заявил бывший шеф британской разведки MI-6 Алекс Янгер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал прошлогоднее заявление минобороны Германии о том, что Европа должна быть готова к войне к 2029 году.

«Честно говоря, я в замешательстве. С одной стороны, я не могу с этим не согласиться. Мы были безнадёжно самодовольны, мы вели себя нелепо, мы ослабили наши вооружённые силы, мы претворялись, что история закончилась. Но, с другой стороны, есть не менее пагубные идеи, что с этим ничего нельзя поделать. Российская армия никчемная, на её восстановление уйдёт 5 лет, Европа в 14 раз богаче России, нам просто нужно собраться с силами», – рассуждал он.