Бывший «Азовец»: Военные отводят Покровску несколько недель, а то и дней
Если уже даже в мотивированной 3-й штурмовой бригаде ВСУ Билецкого говорят, что на фронте «ж..па» и нужно перемирие, то это более чем серьёзный показатель.
Об этом на канале «UkrLife» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещенного в РФ террористического «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Хаос. Хаос в обороне Покровска. Все военные в один голос говорят – вопрос дней, возможно, недель, когда Покровск падёт, или из него придётся отходить, чтобы не попасть в котёл.
Выход на Днепропетровскую область, голая степь и очень плохие перспективы для Запорожья, Днепра и Павлограда…
Когда люди мотивированные, а Билецкий возглавляет подразделение, где на 99% мотивированные воины, когда они говорят о том, что «ж…па на фронте», когда они говорят, что ничего плохого в перемирии нету, что это необходимость для сохранения страны и нации, они подтверждают то, о чём я год говорю!
У меня вопрос – вот эти «центры противодействия пропаганды», всякие Петровы, Ивановы, Лозовые и другие «долбограи», которые кричат – «это агент Кремля!», не подойдут и Билецкому это не скажут, или этому воину, у которого вы брали интервью? По щам боятся получить? Очевидный ответ.
Агенты Кремля – те, кто утилизирует нацию и уничтожает страну, а не те, кто думает, как её сохранить», – печалился Мосийчук.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: