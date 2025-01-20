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Если уже даже в мотивированной 3-й штурмовой бригаде ВСУ Билецкого говорят, что на фронте «ж..па» и нужно перемирие, то это более чем серьёзный показатель.

Об этом на канале «UkrLife» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещенного в РФ террористического «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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