Бывший «Азовец»: Военные отводят Покровску несколько недель, а то и дней

Вадим Москаленко.  
20.01.2025 17:35
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если уже даже в мотивированной 3-й штурмовой бригаде ВСУ Билецкого говорят, что на фронте «ж..па» и нужно перемирие, то это более чем серьёзный показатель.

Об этом на канале «UkrLife» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещенного в РФ террористического «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если уже даже в мотивированной 3-й штурмовой бригаде ВСУ Билецкого говорят, что на фронте...

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«Хаос. Хаос в обороне Покровска. Все военные в один голос говорят – вопрос дней, возможно, недель, когда Покровск падёт, или из него придётся отходить, чтобы не попасть в котёл.

Выход на Днепропетровскую область, голая степь и очень плохие перспективы для Запорожья, Днепра и Павлограда…

Когда люди мотивированные, а Билецкий возглавляет подразделение, где на 99% мотивированные воины, когда они говорят о том, что «ж…па на фронте», когда они говорят, что ничего плохого в перемирии нету, что это необходимость для сохранения страны и нации, они подтверждают то, о чём я год говорю!

У меня вопрос – вот эти «центры противодействия пропаганды», всякие Петровы, Ивановы, Лозовые и другие «долбограи», которые кричат – «это агент Кремля!», не подойдут и Билецкому это не скажут, или этому воину, у которого вы брали интервью? По щам боятся получить? Очевидный ответ.

Агенты Кремля – те, кто утилизирует нацию и уничтожает страну, а не те, кто думает, как её сохранить», – печалился Мосийчук.

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