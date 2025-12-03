Бывшая секретутка Зе: «Каждый день молюсь, что жива, Ермак – страшный человек»

Уволенный с должности главы офиса Зеленского Андрей Ермак сам не чужд президентских амбиций, поэтому его влияние на украинскую вертикаль никуда не исчезнет.

Об этом в интервью «Радио Свобода» (нежелательная организация в РФ, иноагент) заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского (2019-2021), журналистка Юлия Мендель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне кажется, Ермак не полностью покинул попытки влияния на сегодняшнюю политику. Будем откровенны, последние несколько лет он был основным в отделе кадров, и много сейчас при власти лояльных ему людей, его друзей, людей, которые сделали карьеру, благодаря ему. Например, кандидатура премьер-министра Украины – это абсолютно человек Ермака. …У нас не отменено телефонное право, и я думаю, что Ермак будет делать абсолютно всё для того, чтобы пытаться дальше влиять на политику. …Ещё в 2019 году Ермак, будучи в США, говорил с политическим консультантом там и сам спрашивал, как ему стать президентом страны. Поэтому амбиции у него немалые. … Не хочу снимать ответственность с чиновников, политиков, которые фигурируют в «Миндичгейт», но если мы говорим о Ермаке, то это был и остаётся наиболее опасным человеком в вертикали сегодняшней власти, и он будет делать всё возможное, чтобы вернуться», – рассказала Мендель.

По её словам, с 2020 года в офисе нужно было и угодить Ермаку, и выполнить то, чего хочет Зеленский.